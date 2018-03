Devenir propriétaire: un rêve de plus en plus inaccessible pour les moins favorisés

Devenir propriétaire de son logement, la plupart des Belges en ont envie, mais apparemment, ce rêve devient de plus en plus inaccessible pour les ménages belges les moins favorisés.

C’est en tout cas ce que montre une étude fouillée publiée sur le site analyses-sociales.org. Les ménages les moins nantis sont littéralement de plus en plus écartés de l’accès à la propriété. Prenons le premier quartile, 25% de la population belge avec les revenus les plus bas, en 2004, 56% des ménages de ce premier quartile étaient propriétaires de leur logement. Dix ans plus tard, ils n’étaient plus que 44%.

L'octroi de crédit conditionné par un apport personnel important

Si la hausse des prix de l’immobilier rend plus difficile l’accès à la propriété, ce n'est pas la seule raison. Pour Romain Barriet, un des auteurs de cette étude, il faut combiner cette hausse des prix avec un autre élément fondamental selon lui : "Le décrochage des revenus par rapport au prix de l’immobilier, qui est un phénomène relativement bien documenté, paraît être le candidat le plus structurellement déterminant pour expliquer ce recul du taux de propriété. Et effectivement, il aurait en quelque sorte été en 2008. En tout cas en Belgique, à partir de 2008, désormais intégré aux politiques d’octroi de crédit, qu’il avait manifestement jusqu’à cette période négligées".

L’octroi de crédit a effectivement été restreint de manière assez simple au fond : les banques exigent un apport personnel de plus en plus important, souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’achat d’un logement. Et ça évidemment, c’est très compliqué, voire impossible, pour les ménages les moins favorisés ; ils n’ont pas d’épargne.

L'évolution des compositions de ménage ?

Est-ce que l’explosion du nombre de familles monoparentales ou de retraités isolés n’explique pas aussi la chute du taux de propriété immobilière chez les ménages les moins favorisés ?

C’est une explication qu’on entend souvent, mais ce n’est pas ce que montrent les données officielles analysées dans l’étude comme le confirme Romain Barriet : "Ce n’est pas du tout le cas. Ce sont bien les couples, et en particulier les couples sans enfant, qui supportent en fait la quasi-totalité du recul du taux de propriété. On a pu chiffrer ce poids par catégorie et nous avons pu établir que le taux de propriété de ces jeunes couples arrivés sur le marché de l’achat immobilier depuis ces 10 ou 15 dernières années n’était plus que de 7%. Il y a une exclusion quasi totale de cette catégorie-là qui ressort des statistiques européennes officielles".

Et comme le taux de propriété reste globalement stable en Belgique, juste au-dessus de 70%, ça signifie clairement qu’il y a des transferts internes. Moins de ménages pauvres propriétaires, plus de ménages favorisés propriétaires, et de plus en plus souvent même multipropriétaires.