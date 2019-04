Deux tiers des payements se font en argent liquide en Belgique

Nous sommes encore loin d’un monde sans argent liquide. Certes, les payements électroniques (par cartes, smartphone, sans contact, Apple ou Google Pay,…) sont en croissance mais 63% des transactions se font encore en cash en Belgique d’après les chiffres de la Fédération belge du secteur financier, Febelfin.

Les pays scandinaves plus électroniques que nous

Dans plusieurs pays européens la proportion de transactions en liquide est (presque) passée sous les 50% : en Finlande 54% des transactions se font en cash, au Danemark c’est 23%, en Suède c’est 15% en Estonie c’est 48%, aux Pays-Bas c’est 45%. Pour Karel Van Eetvelt, le CEO de Febelfin, « le comportement du belge est conservateur. Par exemple, chez nous pour des petits montants, on va très souvent payer en liquide, nos voisins néerlandais le font par carte. Il y a une vraie différence à ce niveau ».

Autre raison pour expliquer ces différences de comportement entre les pays plus adeptes du payement électronique et la Belgique : l’offre. « Il y a encore trop de commerces qui ne proposent pas de payement électronique regrette Karel Van Eetvelt. Les consommateurs s’attendent clairement à pouvoir payer avec une carte ou un smartphone n’importe où et dans n’importe quelle situation. Et pourtant, ce n’est pas encore une évidence. »

D’après l’étude de Febelfin, pour plus de la moitié des Belges, l’impossibilité récurrente de payer par carte ou avec un smartphone est la raison principale des paiements en liquide. 11,4% des Belges ont déjà quitté un commerce ou un magasin qui n’acceptait pas les paiements digitaux.

Les banques veulent plus de payements électroniques

Le succès du payement électronique dans certains pays s’explique notamment par la politique des banques en la matière : elles encouragent le changement de comportement, c’est particulièrement le cas dans les pays scandinaves. Chez nous aussi, Febelfin pousse en ce sens, en organisant par exemple une journée sans cash ou en incitant les commerçants à s’équiper,…

Utiliser sa carte de banque, son application bancaire, avoir son argent sur son compte plutôt qu’en liquide à la maison… c’est utiliser les services d’une banque. « Et puis, le cash, ça coûte cher, reconnaît Karel Van Eetvelt. Supporter deux systèmes en parallèle, le payement par cash et le payement électronique, en maintenant nos coûts, c’est impossible pour les banques. Supporter deux systèmes, ça augmente les coûts et d’une manière ou d’une autre, au final, c’est le consommateur qui va payer ».

Pour les banques, plus de payements électroniques, c’est plus de sécurité, de facilité, de rapidité… mais c’est aussi moins de coûts.