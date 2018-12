Deux professeurs proposent d'augmenter le minerval des étudiants non-résidents

Faut-il que les étudiants non résidents payent plus pour étudier chez nous ?

Aujourd'hui il y a environ 25 000 étudiants européens non résidents en Belgique francophone. Il payent le même minerval que les étudiants résidents en Communauté française (ou fédération Wallonie-Bruxelles). Or on sait que ce minerval ne suffit pas, très loin de là, à compenser le coût pour la collectivité du financement de ces études. En outre, la plupart de ces étudiants ne rétrocèdent pas dans leur carrière professionnelle menée ailleurs le coût de leur formation en Belgique. Professeurs à l'UCLouvain, Vincent Yzerbyt (faculté de psychologie et des sciences de l'éducation) et Vincent Vandenberghe (économie) proposent d'augmenter le minerval à seize cents Euros pour tous. Dans ce modèle, seuls les étudiants belges et ceux considérés comme résidents seraient remboursés rapidement du montant supplémentaire réclamé, au titre de bourse universelle. Un moyen de refinancer l'enseignement supérieur à hauteur d'une bonne trentaine de millions d'Euros, une somme qui permettrait l'engagement de centaines de Professeurs, encadrement pédagogique amélioré, restauration de certains auditoires.

Trois fois plus d'éconduits

Quel est le cadre général? Petit exercice au tableau...

La notion de résident dépend d'un ou de plusieurs critères, tels que définis en 2006. Depuis lors, l'accès à six filières est limité à 30% des effectifs, à 20% pour les vétérinaires. Ces filières fort demandées par des étrangers non-résidents sont classiquement les médicales et para-médicales (médecine, sciences vétérinaires, kinésithérapie, dentisterie, logopédie, audiologie). Si la demande dépasse le quota annuel de ces disciplines, les candidats sont départagés par tirage au sort. Au mois d'août dernier, 1187 étudiants non-résidents ont été retenus, mais trois fois plus (3.943) ont été éconduits! Depuis l'année dernière, la filière psychologie subit une inflation de demandes, un effet direct d'une sélection drastique en France après le bac. Et là, pas de contingentement...pour le moment. Aujourd'hui, il n'existe aucun mécanisme de compensation avec des pays tiers.

9.400 Euros par étudiant

Une étude de l'OCDE portant notamment sur la Belgique indique que, tous services et allocations confondus, y compris les retraites des enseignants, le coût annuel moyen par étudiant est de 9.400 Euros. L'année dernière, la Communauté française (ou fédération Wallonie-Bruxelles) consacrait 5.044 Euros à un étudiant d'une Haute École, pour 7.763 à un étudiant universitaire, selon l'Ares, l'académie de recherche et d'enseignement supérieur. Le montant annuel du minerval est de 835 Euros à l'Université et en Haute École et École supérieure des Arts, il varie de 175 à 454 Euros selon les études de type court ou long et le montant particulier pour l'année terminale.