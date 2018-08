Deux nouvelles chambres au tribunal de commerce de Bruxelles, pour quelle utilité?

Deux nouvelles chambres font leur apparition au tribunal de commerce de Bruxelles en septembre pour dissoudre plus rapidement les sociétés qui sont radiées de la Banque-Carrefour des Entreprises. Des entreprises qui, depuis trois ans, ne publient plus de comptes annuels, des sociétés dormantes comme on les appelle. Elles seraient des milliers dans le seul arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Deux chambres supplémentaires sont donc créées : une chambre des entreprises en difficulté et une chambre des dissolutions. Une avancée réelle pour Patrick De Wolf, le président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, parce qu’en fait il en va de la santé du tissu économique et de la traque aux fraudes : "Ça permettra de nettoyer la place de Bruxelles de toutes ces sociétés dormantes, en veilleuse, qui ne déposent plus de comptes annuels depuis plusieurs années", affirme-t-il.

Quel est le risque d’avoir autant de ces sociétés dormantes dans le tissu économique ?

Ils sont "nombreux" selon Patrick De Wolf : "Il y a non seulement le problème que les sociétés ne connaissent pas la situation financière de leurs contractants, mais les organes des sociétés doivent aussi savoir quelle est leur situation financière. Il y a aussi le risque d’utilisation abusive par les milieux criminels de toutes ces sociétés en veilleuse. C’est beaucoup plus facile de faire appel à une telle société, de l’utiliser et après de l’abandonner. En fait, il y a vraiment plusieurs types d’infractions possibles au travers de ce support que constituent ces sociétés en veilleuse".

Du travail sur la planche

Et le travail s'annonce colossal pour ces deux nouvelles chambres : "Il faut impérativement s’attaquer à un problème majeur, et donc c’est vrai qu’il faudra nécessairement convoquer toutes les entreprises qui ne déposent plus les comptes annuels depuis plusieurs années, les inviter à régulariser leur situation et, à défaut, prononcer une dissolution".

Quant à savoir combien de temps cela va prendre pour convoquer toutes ces entreprises qui, depuis trois ans, n’ont pas déposé de bilan, il répond : "Un temps certain, mais on a commencé par 20 sociétés. On a déjà commencé pour voir un peu s’il y avait une réponse, s’il y avait des personnes qui venaient. On a commencé par 20 sociétés, puis on est passé à 100 sociétés, et comme il y a peu de réponses, il y a beaucoup de défauts, on pourra essayer de nettoyer à la grosse brosse — si je puis dire — tout en respectant scrupuleusement la procédure, les convocations, envoyer les plus judiciaires, et donc on peut effectivement s’attendre à peu de réponses à l’audience".

Si le fait que que peu d’entreprises répondent à la convocation, permet à la justice de devoir mettre en œuvre moins de moyens pour nettoyer ces milliers d’entreprises qui en fait n’existent plus. Reste qu'un jugement devra systématiquement être rédigé pour chaque société dissoute.