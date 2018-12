Deux millions d'euros supplémentaires pour l'implémentation des réformes à l'AFSCA

Une enveloppe budgétaire structurelle supplémentaire de deux millions d'euros sera consacrée à l'implémentation de réformes à l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), a annoncé mardi le ministre compétent, Denis Ducarme (MR).

Le conseil des ministres a avalisé vendredi dernier deux rapports d'audit sur l'AFSCA. Elaborés à la suite de l'affaire Veviba, ces documents recommandent plusieurs pistes d'amélioration.

"Avec ce budget supplémentaire de deux millions d'euros, l'Agence pourra implémenter les réformes définies au sein du Comité de pilotage mis en place par le conseil des ministres. L'objectif prioritaire sera bien entendu de mieux lutter contre les fraudes et donc de renforcer la protection de la santé du consommateur", a souligné le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire.

S'ils reconnaissent la qualité du travail quotidien de l'AFSCA, les audits recommandaient entre autres la création d'un centre de crise sanitaire permanent qui permette à l'Agence de capter plus rapidement et en continu les signaux de crises et de fraudes potentielles. L'adaptation des contrôles à la taille de l'opérateur, la modernisation des check-lists de contrôle, le renforcement de la communication de l'Agence et le suivi de l'autocontrôle réalisé par les acteurs de la chaîne étaient aussi suggérés par ces rapports.

L'AFSCA bénéficiera du budget supplémentaire dès 2019 et au fur et à mesure de l'implémentation des réformes, a précisé Denis Ducarme.