Deutsche Post et DHL boostés par la hausse des achats en ligne

Deutsche Post DHL Group a annoncé mercredi un résultat record pour le premier trimestre de cette année. La société postale allemande, qui possède également l’entreprise de livraison de colis DHL, a réalisé de bonnes affaires grâce à la forte augmentation des dépenses dans les boutiques en ligne, ce qui a permis de livrer beaucoup plus de colis.

Deutsche Post en forme

Le chiffre d’affaires de Deutsche Post a augmenté de plus d’un cinquième par rapport aux trois premiers mois de l’année dernière, pour atteindre 18,9 milliards d’euros. Les bénéfices ont presque quadruplé, passant de 310 millions d’euros à un peu moins de 1,2 milliard d’euros.

►►► À lire : Submergé de colis, le centre de tri DHL presque à saturation à l’aéroport de Bruxelles

D’après l’administrateur délégué, Frank Appel, cela ne devrait pas s’arrêter là : "Nos cinq divisions sont toutes sur la voie de la croissance et sont positionnées de manière optimale pour bénéficier d’une nouvelle hausse des achats en ligne", se félicite-t-il. Deutsche Post se montre également plus positive quant à ses perspectives pour l’ensemble de cette année. Elle table désormais sur un bénéfice brut de 6,7 milliards d’euros, soit 1,1 milliard d’euros de plus que dans une prévision antérieure. L’entreprise prévoit également d’investir 400 millions d’euros supplémentaires.