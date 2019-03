Deutsche Bank annonce 24 licenciements secs en Belgique

Deutsche Bank a annoncé réduire son personnel, principalement des agences flamandes. « Il s’agit de 24 licenciements secs et 19 non-remplacements dans les agences », précise Yves Flamand, permanent Setca.

Cela correspond à moins de 10% du personnel, « on ne parle pas d’un licenciement collectif, on ne rentre pas dans la loi Renault ».

Mais comment la direction justifie-t-elle cette décision ? « On évoque les taux qui sont bas, la digitalisation et la nécessité d’être compétitifs par rapport aux concurrents », précise-t-il.

« Avantages sociaux complémentaires »

Une surprise pour les employés. « L’ambiance est un peu lourde. Les travailleurs ne s’y attendaient pas nécessairement. Nous avons négocié des avantages sociaux complémentaires pour les travailleurs qui partent. Nous devrons encore discuter avec les travailleurs qui restent par rapport à l’évolution de la banque. On veut les sécuriser. Ils s’inquiètent vu le contexte général dans le secteur et vu les licenciements. »

Et il n’y a pas d’actions prévues de la part des syndicats. « On va se contenter de l’accord social et on va veiller qu’à l’avenir on n’ait plus de licenciements pour ces motifs-là ».

En plus des licenciements, deux agences vont fermer, à Lommel (1922 clients) et Saint-Trond (2050 clients), « les clients seront transférés dans les agences les plus proches, c'est à dire Hasselt, Geel et Leuven".

Ces fermetures concernent 6 employés, selon le document que nous avons reçu: deux seraient replacés à Hasselt, trois autres ont quittés la banque d'eux-même, pour le dernier, la banque doit "étudier des alternatives".