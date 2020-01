Des usines de Picanol victimes d'une cyberattaque: "Nous ne pouvons plus accéder à notre propre système"

L'usine yproise du groupe de métiers à tisser Picanol et ses filiales chinoise et roumaine sont en grande partie à l'arrêt depuis lundi matin à la suite d'une attaque informatique. Les pirates informatiques réclament de l'argent à l'entreprise qui n'a plus accès à ses propres systèmes, selon le responsable communication de l'entreprise.

L'activité peut se poursuivre dans certains départements, mais l'essentiel de la production, informatisée, est interrompu. "C'est une attaque avec rançongiciel ("ransomware"). Nous ne pouvons plus accéder à notre propre système. Les hackers demandent le paiement d'une rançon avant de rendre l'accès au système", explique le responsable communication de Picanol, Frederic Dryhoel.

Picanol n'a pas accédé à la demande des pirates informatiques et a plutôt fait appel à la police.