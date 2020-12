Des trains de nuit pourraient relier Bruxelles et Paris et Berlin en 2023

Les compagnies ferroviaires d'Allemagne, de France, d'Autriche et de Suisse songent à lancer de nouveaux trains de nuit dès l'année prochaine. Un train de nuit pourrait relier Bruxelles, Berlin et et Paris en 2023, a-t-on appris mardi auprès de la Deutsche Bahn.

Une collaboration entre les entreprises ferroviaires permettrait la mise en place fin 2021 de liaisons de nuit Vienne-Munich-Paris et Zürich-Cologne-Amsterdam. En 2023, ce serait au tour de liaisons Vienne-Berlin-Bruxelles et Vienne-Berlin-Bruxelles-Paris, indique-t-on.

L'accord de collaboration a été présenté officiellement mardi.

Bruxelles est actuellement reliée à Vienne par un train de nuit, opéré par la compagnie autrichienne ÖBB. Mais la liaison a été suspendue sine die en raison de la crise sanitaire actuelle.