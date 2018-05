Des syndicats européens de Ryanair répètent leur menace de grèves durant l'été

Plusieurs syndicats européens, dont la CNE/LBC pour la Belgique, ont dénoncé lundi l'attitude de Ryanair vis-à-vis du personnel de cabine qui avait fait grève au Portugal début avril. La compagnie à bas coûts irlandaise a en effet pris des mesures disciplinaires à leur encontre ainsi que contre ceux qui avaient refusé d'être forcés à casser ce mouvement. Les organisations représentatives des travailleurs ont dès lors répété leur volonté de mener des mouvements de grève durant l'été prochain si leurs demandes n'étaient pas entendues.

30 juin pour accepter de respecter les législations nationales sur le travail

Une grève du personnel de cabine de Ryanair au Portugal avait eu lieu début avril. A la fin de ce même mois, plusieurs syndicats européens (Belgique, Italie, Espagne et Portugal) avaient lancé un ultimatum à la compagnie, lui donnant jusqu'au 30 juin pour accepter de respecter les législations nationales sur le travail. L'entreprise doit en outre entamer des négociations avec les représentants désignés par chaque syndicat signataire et appliquer les mêmes termes et conditions de travail à l'ensemble des membres du personnel de cabine, demandaient-ils.

Faute de réponse positive, les organisations appelleront à une action coordonnée, ce qui pourrait inclure une grève, durant l'été 2018, avaient-elles prévenu. Elles se sont retrouvées lundi à Madrid pour faire le point sur les communications de Ryanair dans ce dossier et échanger leurs analyses juridiques. Elles y ont répété leur volonté d'organiser des grèves durant l'été prochain si l'entreprise irlandaise n'acceptait pas leurs demandes.

Ryanair "continue à proposer des conditions inacceptables"

Dans ce cas, une nouvelle réunion de ces syndicats aura lieu à Dublin, en Irlande, dans le courant du mois de juillet afin d'organiser des actions industrielles, dont des grèves donc. Ces actions sont le "dernier recours" dont disposent ces organisations pour faire pression sur la compagnie, confie Ernesto Iglesias, porte-parole du syndicat espagnol USO. Selon lui, Ryanair "continue à proposer des conditions inacceptables".

De telles actions n'auraient "en aucun cas" lieu avant la deuxième quinzaine de juillet

D'après le syndicaliste, qui s'est confié au journal espagnol ABC, de telles actions n'auraient "en aucun cas" lieu avant la deuxième quinzaine de juillet. La décision ne se prendra en effet pas dans les tous premiers jours de ce mois-là et il faut ensuite respecter les délais légaux pour convoquer ce type de mobilisation, qui changent selon les pays. Il s'agirait alors de la toute première grève au niveau européen à laquelle serait confrontée Ryanair, qui avait connu un arrêt de travail des pilotes en Allemagne en décembre dernier. Un mouvement qui avait poussé la compagnie à initier un processus de reconnaissance des syndicats de pilotes en son sein.

Dublin accueillera par ailleurs un grand rassemblement du personnel de cabine de Ryanair, qui réclame un traitement équitable, les 3 et 4 juillet prochains.

Certaines des organisations représentatives ont cependant déjà prévenu la compagnie qu'elles ne négocieraient pas tant que des sanctions disciplinaires pesaient sur le personnel gréviste du mois d'avril dernier. "Nous sommes convaincus que toutes les parties prenantes impliquées dans l'avenir de Ryanair, ainsi que les passagers et les médias, voient clairement que nous jouons le jeu équitablement, ouvertement et légalement, alors que pendant ce temps, Ryanair essaie de gagner du temps afin d'éviter des actions industrielles durant l'été 2018", déplorent-elles.