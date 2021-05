Des subventions européennes pour le projet de Brussels Airport pour la transition durable

La Commission européenne a sélectionné le dossier Stargate de Brussels Airport, qui, à la suite de la dernière étape de la procédure, recevra 24,8 millions d'euros de subventions, annonce vendredi Brussels Airport. Ce projet vise à accélérer la transition vers un aéroport durable.

Dans le cadre du EU Green Deal, la Commission européenne avait lancé un appel à projets de recherche et d'innovation permettant la transition vers une économie sans carbone. Brussels Airport, en tant que chef de projet, a présenté, ensemble avec 21 partenaires, un plan ambitieux, comportant des projets concrets qui aideront le secteur à accélérer la transition vers la durabilité. Parmi les seize propositions reçues, la Commission a sélectionné le dossier Stargate de Brussels Airport, précise Brussels Airport.

Le projet Stargate de Brussels Airport vise à accélérer la transition vers un aéroport durable et sans carbone et à créer des aéroports verts en tant que pôles multimodaux pour une mobilité durable et intelligente. "Tant des partenaires de l'aéroport que d'autres entreprises, des gouvernements et des institutions de recherche et d'enseignement font partie du partenariat, qui, à la suite de la dernière étape de la procédure (Grant Agreement Preparation), recevra 24,8 millions d'euros de subventions de la Commission européenne pour réaliser le projet Stargate au cours des cinq prochaines années", se réjouit Brussels Airport.

Résultats concrets

"Compte tenu des grands défis climatiques auxquels nous sommes confrontés, Stargate vise des résultats concrets à court et moyen terme, avec un changement ancré à long terme. L'ensemble du développement, de la coordination et de la mise en œuvre des projets sera assuré par Brussels Airport en tant que chef de projet.

Les actions concrètes seront d'abord appliquées à Brussels Airport et, en cas de succès, seront déployées au sein des aéroports partenaires. Nous voulons ainsi être une source d'inspiration pour d'autres aéroports en Europe et au-delà", a déclaré Arnaud Feist, patron de Brussels Airport.

Selon Brussels Airport, l'aéroport s'est engagé dans une démarche de durabilité depuis plus de dix ans. Ainsi, l'aéroport est neutre en carbone depuis 2018, a récemment pris un engagement en faveur de la circularité et collabore depuis 2018 également avec les partenaires de l'aéroport au sein d'un groupe de travail CEM (gestion environnementale collaborative).