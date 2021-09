Des récoltes de fruits en demi-teinte : très bonnes pour les pommes, mauvaises pour les poires

En Hesbaye, la récolte des pommes et des poires a débuté, deux semaines plus tard que les années précédentes. Les fruiticulteurs limbourgeois s’attendent à une récolte de pommes plus abondante mais à une moindre récolte pour les poires.

L’effervescence règne ces jours-ci autour des vergers de la région de Saint-Trond, haut lieu de la culture fruitière en Belgique. Quelque 90% de la production belge de poires se situent en effet en Flandre, pour 10% en Wallonie. La récolte marque le terme d’une saison qui n’a pas été de tout repos, avec du gel en avril, un printemps maussade et un été particulièrement humide.