Des millions de touristes chinois chaque année au Tibet : une stratégie du régime pour éradiquer les velléités séparatistes ?

Avec l’aide de l’Etat, elle a transformé son humble demeure en gîte rural. Sur le toit du monde, Baima, une Tibétaine de 27 ans, s’est lancée dans l’hôtellerie, encouragée par Pékin… et des millions de touristes chinois.

© AFP or licensors

"Nous vivions d’élevage et de cultures. Et puis l’Etat nous a encouragés à ouvrir un gîte", explique-t-elle à l’AFP, sous le regard de responsables chinois qui accompagnent des journalistes pour une rare visite encadrée au Tibet, région hautement sensible pour le régime communiste.

"Tenir un gîte, c’est moins dur que de garder les troupeaux", admet-elle.

Aidés financièrement pour transformer leur maison, les habitants du village, tibétophones, ont aussi reçu des cours de mandarin pour pouvoir communiquer avec leurs visiteurs venus du reste du pays.

"A présent, 80% des villageois peuvent s’exprimer en mandarin", se félicite Chen Tiantian, une responsable locale du Parti communiste, ajoutant que les autorités ont également offert des cours de cuisine pour mieux accueillir les touristes.

Tous ces programmes de formation sont facultatifs, assure-t-elle.