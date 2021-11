Des milliers de colis PostNL bloqués après la descente de l'inspection sociale

L'inspection sociale, l'Onem et la douane ont mené lundi une descente dans trois dépôts de PostNL, à Malines, Wommelgem et Ardoye. Les installations de Wommelgem ont été scellées après l'inspection et des milliers de colis n'ont pas pu être livrés.

Au dépôt de PostNL à Wommelgem, l'inspection sociale a constaté dix infractions pour travail au noir de chauffeurs et dix autres infractions concernant le travail à temps partiel. Le dépôt a donc été scellé jusqu'à nouvel ordre, ainsi que certaines camionnettes.

Ce même dépôt abritait environ 5% du nombre total de colis à livrer lundi. Une porte-parole de l'entreprise postale n'a pas voulu préciser la quantité exacte mais PostNL distribue environ 100.000 colis lors d'une journée chargée, le nombre de paquets pourrait donc atteindre au moins 5.000 unités. En cette période du "Black Friday", les entreprises postales ont d'ailleurs davantage de colis à traiter.

PostNL dit rechercher une solution et étudier d'autres options de livraison. Aucune précision sur le timing de livraison de ces colis n'a été communiquée.