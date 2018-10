Des magasins Mestdagh en grève pour 3 jours à Bruxelles et en Wallonie

Tous, ou quasi tous les magasins Mestdagh en grève aujourd'hui. Un mouvement qui pourrait se prolonger trois jours, à Bruxelles et partout en Wallonie. Le personnel part en grève. Depuis l'annonce de la suppression de 350 emplois il y a 5 mois, les négociations patinent. Et l'ambiance au sein du groupe s'est dégradée.

La tension est grande : "ça fait des années qu'on discute de la nouvelle organisation chez Mestdagh, qu'on tire la sonnette d'alarme. Certains magasins ont déjà connu des restructurations chez Carrefour, il ne faut pas l'oublier. Pour les travailleurs, ça devient particulièrement pénible explique Myriam Delmée, la vice-présidente du SETCA. La direction ne sait pas quelle direction prendre... On a l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'à chaque fois qu'un problème se pose, la seule variable d'ajustement pour garder en ligne de flottaison, c'est diminuer le personnel ou lui en demander plus."

Pour les syndicats, le temps presse. Car à partir de 2019, les prépensions dès 56 ans ne seront plus possibles.

Selon Myriam Delmée, vice-présidente du SETCA, "la tension est grande depuis plusieurs semaines dans les magasins. On explique au personnel que la négociation doit se poursuivre, nous avions vendredi dernier et aujourd'hui des journées complètes de négociations. Nous avions le secret espoir d'avancer lors de ces journées là et on doit tirer le constat que rien n'a bougé entre-temps."

Les syndicats déplorent qu'il n'y a pas d'avancées sur le plan social et sur le futur des magasins. Les syndicats dénoncent notamment le fait qu'aucune avancée n'ait pu être engrangée au sujet d'une nouvelle organisation dans les magasins. "Imbuvable pour les travailleurs qui resteront", dit M. Dubois. "La direction ne peut pas déterminer quel sera l'effectif d'un magasin. Aucune réponse".

Le problème des prépensions

Les syndicats s'indignent aussi du fait que rien n'avance sur les prépensions à 56 ans, alors que celles-ci ne seront possibles que jusque la fin de l'année. "On pense que la direction jour la carte du temps en faisant porter le chapeau aux syndicats si on n'obtient pas la prépension à 56 ans", précise Danny Dubois. La direction du groupe de distribution avait annoncé le 7 mai son intention de supprimer 450 emplois. Depuis lors, cinq conseils d'entreprise extraordinaires et six réunions de négociation ont été organisés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, selon les syndicats.