Des journalistes d'Apache devant le tribunal en décembre pour violation de la vie privée

Le rédacteur en chef du site d’information Apache et l’un de ses journalistes comparaîtront le 21 décembre prochain devant le tribunal d’Anvers pour harcèlement et violation de la vie privée du développeur de projet Erik Van der Paal, a-t-on appris mardi à l’issue de l’audience d’introduction.

Le 20 octobre 2017, cet homme d’affaires avait organisé un dîner d’anniversaire au restaurant étoilé 't Fornuis à Anvers. Parmi les invités figuraient plusieurs membres de l’ancien conseil communal d’Anvers, dont le bourgmestre Bart De Wever (N-VA). Apache avait alors filmé leur arrivée au restaurant et les images avaient ensuite été publiées quelques semaines plus tard sous le dossier "Le promoteur immobilier préféré de Bart De Wever". Erik Van der Paal et son groupe Land Invest étaient alors actifs dans plusieurs grands dossiers de construction anversois.

L’homme d’affaires a porté plainte avec constitution de partie civile contre Apache. Il estime qu’il n’était pas une personnalité publique au moment des faits et qu’il s’agissait d’un événement privé, ce qui signifie qu’Apache n’avait pas le droit de filmer secrètement et de relier ces images à des allégations de conflit d’intérêts.

Le parquet avait requis un abandon des poursuites mais la chambre du conseil a cependant décidé de tout de même renvoyer le rédacteur en chef Karl Van den Broeck et le journaliste Stef A. devant le tribunal.