Des grandes entreprises sollicitent Solvay pour ses nouveaux matériaux composites

Des gros noms de l’industrie viennent en Belgique pour prototyper leurs pièces en matériaux légers. C’est le cas, par exemple, de Lockheed Martin et de son avion de chasse F35, ou de BMW pour des capots de voiture. Ils sollicitent l’expertise de Solvay, à Bruxelles, pour remplacer leurs pièces en métal par de tout nouveaux matériaux : des thermoplastiques composites.

En effet, Solvay a ouvert un nouvel atelier spécialement dédié à la conception de ce type de matériaux. Pour Ilam Kadri, la patronne de Solvay, c’est la pointe de la technologie dans les thermoplastiques : "On est en train de développer des nouveaux polymères, qui n’existaient pas jusqu’à aujourd’hui. Le principe : remplacer le métal par une pièce en composite thermoplastique. C’est plus léger, et ça permet donc à des voitures ou des avions de consommer moins de pétrole".

Des pièces d’ailes d’avion, de voitures électriques, ou de smartphones toujours plus légères. Les ateliers de Solvay dessinent sur mesure. Une nouvelle manière de travailler avec le client, comme l’explique Ludovic Odoni, le responsable de ce nouveau centre : "On passe d’une relation où Solvay est un fournisseur de produits chimiques à une relation où on est le partenaire du client dans l’élaboration-même de ces produits. Cela permet d’aboutir à des solutions dans des délais beaucoup plus courts. Par exemple, on peut passer d’un capot de voiture composé de douze pièces à un capot de voiture composé de seulement deux pièces".

Grâce à ce nouveau centre, la multinationale continue sa diversification dans les matériaux légers et composites, après avoir été longtemps leader dans les produits chimiques.