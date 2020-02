Des fonds d'investissements américains perdent des milliards de dollars en pariant sur la chute en bourse de Tesla

C’est un mécanisme qui permet parfois de gagner énormément d’argent, et qui a été utilisé par des investisseurs qui, sentant venir la chute du marché immobilier américain au milieu des années 2000, ont fait fortune. C'était juste avant la fameuse crise financière de 2008. Sauf que dans le cas de Tesla, les fonds spéculatifs sont en train de perdre des sommes colossales, car Tesla ne fait que grimper en bourse : +36% depuis lundi, +90% en un mois. C'est près de six milliards de dollars qui ont été perdu en deux jours, et un véritable désastre pour ceux qui ont parié sur une chute de l'entreprise d'Elon Musk.

Pour protéger ses investissements, restons classique

Pour l'investisseur particulier qui voudrait se protéger de ce genre de problème, il existe toute une panoplie d’outils financiers qui permettent de gagner de l’argent ou de moins en perdre quand les actions baissent. Mais pour Olivier Colsoul, économiste senior à la banque Nagelmackers, mieux vaut laisser ça aux professionnels, qui se trompent d’ailleurs parfois aussi. D’autant, dit-il, que ces stratégies sont coûteuses. "Si on regarde aujourd’hui le coût d’une couverture sur l’Euro Stoxx 50 à un horizon de cinq mois par rapport à un prix d’exercice grosso modo équivalent au cours actuel, c’est-à-dire qu’on peut se protéger contre une baisse du cours par rapport au cours actuel, ça coûte quand même 4,5% à l’investisseur, donc ce n’est pas rien."

Pour absorber un coût aussi important, il faut vraiment que les marchés boursiers dévissent sérieusement. Et en plus, mieux vaut ne pas se tromper sur le timing. C’est vraiment très compliqué, même pour les professionnels. Dès lors, pour protéger ses investissements — quand on a la chance d’en avoir — restons classiques.

"La diversification au niveau de sa poche actions, ça permet d’avoir des actifs qui sont quelque part un peu moins corrélés les uns par rapport aux autres. Mais c’est vrai que les corrélations varient dans le temps, et d’avoir aussi des actifs peut-être pas uniquement en action, mais aussi des actifs dits de protection, comme les obligations, qui vont avoir tendance à mieux performer lorsque les indices baissent, mais on sait que les obligations sont pour l’instant chères et ne délivrent pas beaucoup de rendement. Reste aussi encore le cash, qui ne rapporte finalement rien, mais ne coûte pas grand-chose non plus."

On aurait aussi pu évoquer l’or ou l’argent, qui sont très en vogue depuis quelques mois. C’est sans doute le moment aussi de rappeler que l’investissement en Bourse doit se concevoir à long terme, 10 ans par exemple, voire davantage, avec de l’argent dont on n’a pas besoin dans un avenir proche. Ce long terme permet justement d’absorber les chutes éventuelles des indices boursiers. Vous savez que les indices boursiers, ça monte et ça descend, et c’est en soi déjà une forme de protection d’investir à long terme.