Des exportations wallonnes record en 2018: les produits wallons attirent de plus en plus hors UE

Malgré les nombreuses incertitudes économiques, notamment liées au Brexit, les exportations wallonnes ont connu une croissance de 8,7% en 2018 pour atteindre 45,5 milliards d'euros, un record, selon les chiffres annoncés mardi par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex).

"Des chiffres positifs", a salué le ministre wallon de l'Économie, Pierre-Yves Jeholet, mais "qu'il faut resituer: les exportations wallonnes représentent environ 16% de l'ensemble des exportations du pays". "Ce sont des chiffres bons mais qui peuvent être meilleurs. Il faut continuer à faire en sorte d'exporter davantage", via une plus grande diversification sectorielle et géographique, a ajouté le ministre. Il a réitéré par ailleurs son souhait de voir les PME du sud du pays "se tourner davantage vers l'extérieur".

Au-delà de l'UE

Les ventes wallonnes à l'étranger ont été portées par un bond de 22,4% des exportations hors Union européenne alors que les livraisons au sein de l'UE ont, elles, progressé plus modestement (+5,1%). Ces bons résultats à la grande exportations représentent une "bonne nouvelle", selon l'administratrice générale de l'Awex, Pascale Delcomminette. Les efforts fournis pour ouvrir des marchés hors UE portent donc leurs fruits puisque les exportations hors UE progressent d'année en année mais elle n'atteignent toujours qu'à peine un quart (23,3%) du total wallon.

La Wallonie peut se targuer d'avoir fait mieux en 2018 que les pays et région qui constituent son panel de comparaison: elle fait jeu égal avec la Flandre, dont les exportations ont aussi augmenté de 8,7% l'an dernier, mais la Wallonie fait mieux que les Pays-Bas (+6,1%), la zone euro (+4,5%), la France (+3,9%) et l'Allemagne (+3%).

Les principaux clients de la Wallonie étaient en 2018 la France, l'Allemagne et les Etats-Unis, les exportations wallonnes vers l'Oncle Sam ayant enregistré une progression remarquable de 57,2% l'an dernier. Les Etats-Unis représentent désormais près de 9% des exportations wallonnes, devant les Pays-Bas qui ont ainsi laissé leur troisième place. En Amérique du Nord, le marché canadien (+52,4% en 2018, après +118,5% en 2017) a également été très porteur pour les entreprises wallonnes mais il est trop tôt pour savoir avec certitude quels sont les effets précis du Ceta (traité de libre-échange entre l'UE et la Canada).

Recul asiatique

L'Asie représente un bémol aux bons résultats des exportations wallonnes l'an dernier mais ce recul de 9,4% survient après deux années de forte expansion. Ce sont surtout les ventes vers la Chine (-32,8%), qui représente le premier client wallon en Asie (avec 20% du total), qui expliquent cette contraction asiatique.

Sur le plan sectoriel, les industries chimiques et pharmaceutiques demeurent les locomotives des ventes wallonnes (plus d'un tiers des exportations) mais "huit des 10 premiers secteurs d'exportation ont enregistré des résultats à la hausse en 2018", se réjouit Pascale Delcomminette.

Par ailleurs, la Wallonie a attiré 70 investissements étrangers en 2018, représentant un montant total d'1,142 milliard d'euros (+67%) et susceptibles de créer 2.743 emplois (+37%). Ce bon cru 2018 est notamment dû à l'annonce des arrivées des Chinois Alibaba et Thunder Power à Liège et Charleroi. La plupart des dossiers d'investissements étrangers concernaient d'ailleurs les provinces de Hainaut (28 dossiers pour près de 600 millions d'euros et 1.209 emplois directs annoncés) et de Liège (21 dossiers pour plus de 146 millions et 926 emplois).

Les investissements étrangers en Wallonie provenaient de 18 pays différents l'an dernier. En terme d'emplois directs annoncés, ce sont les investissements chinois qui ont été les plus porteurs (19% du total), devant les investissements américains (18%), français (13%) et britanniques (5%).