Des déchets supplémentaires à cause de la crise? Et si on intégrait officiellement les ferrailleurs à la filière de recyclage?

C’est une des conséquences inattendues de la crise sanitaire, les ventes d’ordinateurs se sont envolées, environ 10% dans le monde en 2020, surtout des ordinateurs portables destinés au télétravail. C’est une vague d’achats qui va donc entraîner une forte hausse des volumes de déchets électroniques.

Mais pour le moment, pas encore d’impact sur nos filières de recyclage, selon Cédric Slegers, directeur général adjoint de Denuo, une fédération de professionnels qui regroupe environ 300 sociétés actives dans les déchets:

"En Wallonie, ce sont deux tiers du gisement via des parcs à conteneurs, qui jouent un rôle véritablement central. En Flandre, c’est 50%. Les parcs à conteneurs ont été fermés pendant cinq semaines et quand ils ont redémarré, ils n’ont pas redémarré tout de suite avec les déchets électriques et électroniques. A l’intercommunale de Namur, il y a même une baisse de 2% et de 7% à Liège, sur base annuelle. Maintenant, si on analyse les chiffres sans ces cinq semaines, voire même plus, puisqu’ils n’ont pas redémarré tout de suite avec les déchets électriques et électroniques, oui, il y a une légère augmentation. Mais au total, au niveau du gisement total annuel, ça ne se reflétera pas".

Les volumes des déchets électriques et électroniques ne se sont donc pas envolés en 2020... mais ça pourrait être le cas en 2021 et les années suivantes.

En se rappelant que sous l’appellation déchets électriques et électroniques, on trouve aussi du petit électroménager, les frigos, les tondeuses à gazon, les lampes, les consoles de jeux, une quantité de biens qu’il va falloir, à un moment ou à un autre, recycler. Il faut aussi se rappeler qu’en termes de recyclage, on n’y est pas, avec un taux de recyclage de 54% en Belgique, alors que l’objectif fixé au niveau européen est de 65%.

"Pour moi, le plus gros défi est qu’un système de collecte des appareils électriques et électroniques via différents canaux a été mis en place, estime Cédric Slegers. Les parcs à conteneurs, les magasins qui reprennent vos anciens appareils électriques et électroniques quand vous en rachetez un, les ressourceries, voire même des entreprises qui font appel au secteur privé quand une grande entreprise déclasse tout un parc de PC, par exemple. On se rend clairement compte que ça ne suffit plus et qu’il faudra mettre en place d’autres types de systèmes de collecte pour aller rechercher une collecte qui se fait aujourd’hui en parallèle."

Des collectes parallèles, mais pas forcément illégales, comme les ferrailleurs, qui récupèrent les vieux frigos, les vieilles cuisinières ou les vieux radiateurs. Ils collectent encore près de 10% des volumes dans les appareils électriques... et pourraient être intégrés dans les filières de recyclage: "C’est une situation win-win où vous allez devoir faire des efforts pour traiter ces appareils électriques et électroniques non plus comme de la ferraille, mais véritablement comme des appareils électriques et électroniques. Donc, à part les collecter sélectivement, les démanteler sélectivement, les mettre dans des conteneurs spécifiques, etc., on va vous les rémunérer convenablement pour que ce soit convenablement traité".

L’enjeu n’est pas seulement environnemental, il est également économique : récupérer un maximum de déchets électriques et électroniques pour en extraire un maximum de matière à réutiliser.

Petit exemple qui nous concerne probablement tous, ou beaucoup d’entre nous en tout cas : plus de trois millions de smartphones dormiraient dans nos tiroirs avec, à l’intérieur de cet ensemble de smartphones, l’équivalent de 140 kilos d’or.