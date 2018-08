Des centaines de clients lesés par la liquidation de Belpower

Ils sont des centaines comme Laila Belomaria, cette commerçante namuroise. Elle avait souscrit un contrat de livraison d'électricité auprès de Belpower. Le fournisseur avait surévalué sa consommation. Lors de la fin de son contrat, l'entreprise belge devait donc lui rembourser plus de 250€. Mais elle n'a réussi qu'à en obtenir une partie. Et, elle risque d'attendre encore longtemps pour la suite. Car depuis le mois de juin, l'entreprise est en liquidation.

Cela fait plus d'un an qu'elle traverse des difficultés. En été dernier, Belpower change de programme informatique pour la facturation. Un changement qui lui a fait perdre beaucoup d'argent car il a connu pas mal de raté et empêche l'entreprise de recevoir ses paiements à temps. Il y a quelques semaines, la Flandre, puis Bruxelles et la Wallonie retire donc son agrément à l'entreprise. Elle est alors mise en liquidation et un liquidateur est nommé. Celui-ci doit maintenant s'attacher à payer toutes les dettes de l'entreprise en revendant tous ses actifs et notamment quelques installations de panneaux photovoltaïques. Mais les dettes sont nombreuses. En dehors des centaines de clients à qui l'entreprise doit souvent moins de 100€, il y a aussi les producteurs d'électricité. Leur dette s'élève à 2 millions et demi d'euros. Même chose pour les gestionnaires de réseau comme Ores ou Resa. Et si Belpower n'est pas capable de rembourser ces montants, tous les clients raccordés à l'électricité dans notre pays devront payer la facture. Car les gestionnaires ont la possibilité de répercuter ce coût sur notre facture de distribution. Mais la CWAPE, la commission wallonne pour l'énergie, se veut rassurante. La dette du fournisseur représente par exemple moins d'1% des rentrées du plus grand gestionnaire wallon, Ores. L'impact sur notre facture serait donc très limité.

En attendant, plus de 500 clients sur les 13.000 que comptent l'entreprise ont déjà introduits un dossier auprès du médiateur de l'énergie concernant des problèmes de remboursement. Le liquidateur s'engage à envoyer un courrier aux clients de Belpower dans les prochaines semaines pour leur expliquer son travail. Mais il annonce déjà que la liquidation est assez déficitaire. Les clients ne doivent donc pas s'attendre à obtenir le remboursement de l'ensemble des notes de crédit que leur doit l'entreprise. Et il faudra de toute façon patienter. Car le liquidateur ne s'attend pas à terminer le travail avant avril 2019.