Des appareils de ventilation Philips dangereux selon les autorités sanitaires américaine, des belges concernés

Des appareils de ventilation fabriqués par le géant néerlandais de l'électronique Philips, qui avaient déjà été rappelés par l'entreprise fin du mois dernier lors d'une opération à grande échelle, sont considérés comme dangereux. Il existe un risque de graves blessures, voire mortelles, selon une récente classification fournie par la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments

Selon la FDA, 61 incidents et 25 blessures ont été causés par ces appareils. Aucun décès n'a cependant été signalé.

Entre trois et quatre millions d'appareils concernés

Au total, Philips a vendu dans le monde entre trois et quatre millions d'appareils qui doivent être remplacés ou réparés. Environ 70.000 de ces appareils sont utilisés en Belgique.

Cela concerne principalement les appareils avec masques portés par les patients durant la nuit pour prévenir les apnées du sommeil. En juin, le groupe avait lancé un rappel sur ces appareils de ventilation mécanique, en raison d'un possible problème concernant de la "mousse insonorisante présente dans ces dispositifs médicaux". Il avait alors expliqué que ce défaut pourrait provoquer des irritations, des réactions inflammatoires, de l'asthme et, en cas d'exposition à plus long terme, serait susceptible d'entraîner des effets indésirables sur d'autres organes (tels que les reins et le foie, NDLR) et un risque cancérigène.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a déjà placé un avertissement sur son site internet le 20 juillet dernier. Les patients belges sont invités à consulter leur médecin pour la suite de leur traitement. L'AFMPS a également exhorté Philips à mener rapidement des recherches complémentaires.