Des appareils de fitness dans l'espace public, libres d'accès, qui permettent de recharger son smartphone

La société SLG-Signalisation, spécialisée dans la signalisation routière s’est lancée depuis près de deux ans dans une diversification assez originale: le mobilier urbain pour le sport. C'est-à-dire des appareils de fitness installés dans l’espace public.

C’est évidemment assez différent de la signalisation routière, du marquage au sol ou de la sécurité industrielle, mais ça donne un coup de jeune à la société: "J’ai entamé des recherches pour trouver un collaborateur, surtout un fabricant, qui soit valable, et c’est en France que je l’ai trouvé, à La Rochelle exactement, explique Julien Lapage, qui a rejoint son père dans la société familiale en 2017. Après plusieurs échanges, le courant est très vite bien passé et on est devenu distributeur et installateur officiel et exclusif pour la Belgique de cette marque. Donc, nous nous appelons SLG-Signalisation et nous avons développé la marque SLG Fitness Outdoor vraiment uniquement pour promouvoir et pour installer le mobilier de fitness dans les communes, pour les entrepreneurs, pour les privés aussi. On a aussi des homes et des hôpitaux qui nous contactent pour mettre ça à disposition des pensionnaires".

L’entreprise s’est lancée sur ce créneau il y a près de deux ans. 2018 a surtout été une année de prospection commercial. Et là, les affaires commencent à se développer pour l’entreprise. La société a installé un parc de quatre machines au TEC Verviers, des machines dans les jardins Gustave Jacobs à Mons, un chantier est en cours à Écaussinnes et il y a encore des projets dans trois ou quatre autres communes wallonnes.

Il faut dire que contrairement à ce qu’on pourrait croire, les appareils de fitness destinés à l’extérieur ont désormais aussi une dimension technologique. c'est le cas notamment pour une gamme de machines pour pouvoir recharger son GSM: "L’utilisateur vient avec son câble de smartphone, que ce soit iPhone ou Samsung ou Android ou n’importe quoi, et il se branche sur la machine via son câble USB. Il y a une petite prise USB IP68 qui est résistante aux intempéries, et peut être laissée dehors toute l’année. L’utilisateur fait du sport et il recharge son téléphone. On a trois machines: un vélo à main, un vélo assis et un vélo simple qui permettent de recharger son téléphone, il suffit de se mettre sur la machine. Il n’y a pas de branchement, pas de câble secteur, pas de panneaux solaires, c’est une espèce de dynamo qui vient charger le téléphone à raison de 1% pour une minute d’exercice".