Des abonnements mobiles " data illimitées "… pas si illimitées que ça

L’opérateur de téléphonie mobile Base lance un abonnement « datas illimitées » lundi en Belgique. Proximus et Orange ont déjà fait de même l’année dernière. La consommation de données via la 4G sur les téléphones et en pleine augmentation, c’est le nouveau terrain de concurrence des opérateurs. Il y a eu en son temps les SMS qui sont devenus illimités, puis les appels, au tour, aujourd’hui donc, des data.

Utile pour les gros consommateurs

Lorsque l’on surfe sur internet en dehors d’un réseau Wi-Fi, en rue, dans les transports en commun, et qu’on utilise la 4G, ce qui consomme le plus de data, ce sont les vidéos : sur les réseaux sociaux, celles qu’on envoie aux amis, les jeux vidéo, les clips musicaux, regarder une série… De plus en plus d’utilisateurs font usage de ces possibilités. Ces ados que nous avons rencontrés par exemple : « On utilise nos téléphones du matin au soir », « Moi, c’est 18 heures par jour », « Je regarde tout le temps des vidéos, je suis sur les réseaux sociaux… Ça consomme beaucoup et ça coûte cher ».

…mais pas suffisant

Le problème c’est que c’est offres « illimitées » ne le sont pas complètement. A partir d’un certain volume de consommation (20 ou 25GB par mois en fonction des opérateurs), la vitesse de surf est bridée (à 512 Kbps), ce qui rend très inconfortable la consultation de vidéos. « Pour la plupart des consommateurs, cette limite mensuelle est acceptable, ils resteront en dessous reconnaît David Wiame, expert télécoms chez Test-Achat. Mais il y a pas mal de consommateurs qui deviennent de plus en plus friands de technologie, qui regardent de plus en plus de vidéos en streaming, ce sont de nouvelles habitudes très gourmandes en data, ça représente plusieurs gigas par heure. Pour ces nouveaux consommateurs-là, on dépassera très vite la limite mensuelle ».

Plus cher que chez nos voisins

Pourtant, malgré cette limite à l’illimité, les abonnements du genre coûtent une quarantaine d’euros en Belgique. C’est plus cher qu’au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne pour des formules équivalentes. « C’est à cause de la concurrence explique David Wiame. Elle est assez faible chez nous par rapport à nos voisins. En France par exemple, pour une offre 'illimitée' avec une limite mensuelle comparable à chez nous, on sera plutôt autour de 30-35€ par mois. Si par contre, vous déboursez en France, 40€, comme chez nous, votre limite mensuelle sera plutôt à 50 ou 100GB, c’est beaucoup plus que chez nous. Les offres des opérateurs belges ne sont pas compétitives ».

En revanche le service en Belgique est meilleur rappelle Grégoire Bourguignon de chez Astel, un comparateur d’offre télécoms : « Le réseau 4G est de très bonne qualité chez nous, et sur tout le territoire. En dehors des villes, en France, certaines zones sont très mal couvertes, ce n’est pas le cas chez nous, c’est aussi cela qu’on paye ».