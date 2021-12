Dépassement de l’indice pivot en décembre : les salaires et allocations sociales seront augmentés

L’inflation a poursuivi sa hausse en décembre, atteignant 5,71% contre 5,64% le mois précédent, indique jeudi Statbel, l’office belge de statistiques. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis juillet 2008 où l’inflation avait atteint 5,9%. L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est par ailleurs dépassé.

Sur base de l’indice santé, l’inflation est de 5,21% en décembre, contre 4,81% en novembre et 3,48% en octobre, ajoute Statbel. Hors produits énergétiques, le taux d’inflation grimpe à 2,35%, contre 1,88% en novembre et 1,68% en octobre.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, grimpe à 2,53%, contre 2,14% en novembre et 1,95% en octobre.