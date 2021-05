Départ du directeur financier de la banque éthique NewB

Le directeur financier (CFO), Jean-Christophe Vanhuysse, a quitté la nouvelle banque éthique NewB pour devenir consultant indépendant, rapporte La Libre Belgique mercredi.

Le président du conseil d'administration, Bernard Bayot, n'a pas souhaité commenter les informations obtenues par le quotidien.

►►► Où en est le projet NewB ?

Jusqu'à lundi, Jean-Christophe Vanhuysse était parmi les trois membres du comité de direction renseignés sur le site de NewB. Mais mardi, après la question adressée à Bernard Bayot, il n'y apparaissait plus. On y trouvait les seuls noms du CEO, Thierry Smets, et de Frans Vandekerckhove, le Chief Risk Officer (CRO), signale La Libre Belgique.

Cette défection survient un an après l'annonce du départ du CEO de NewB Tom Olinger, observe le quotidien.

Des nouveaux noms devraient être proposés lors de l'assemblée du 12 juin, promet Bernard Bagnot, sans donner plus d'indications. Une convocation à celle-ci est annoncée pour les tout prochains jours.