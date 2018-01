Deliveroo, Uber...: un nouveau statut à inventer

La nouvelle économie, l’économie dite collaborative, change le travail. Faut-il dès lors changer le statut des travailleurs. Gérard Valenduc, chercheur à l’Institut syndical européen, et Christophe Charlot, journaliste à Trends-Tendances en discutent dans Soir Première

Pour Christophe Charlot " on assite, dans la nouvelle économie, à un changement de rôle. Un particulier joue un rôle économique là où on ne l’attendait pas. Un particulier devient hôtelier, cuisinier ou jardinier. C’est parfois un peu l’économie de la débrouille. Ceux qui sont potentiellement dans le besoin peuvent être tentés de recourir à des plateformes ".

Gérard Valenduc préfère d’ailleurs parler d’économies de plateformes. " Deliveroo, Uber ou ListMinut, ce n’est pas de la collaboration. C’est un marché où la plateforme sert d’intermédiaire entre des offreurs et des demandeurs. Il y a de la valeur accaparée par le détenteur de la plateforme. Ce n’est pas le chauffeur qui s’enrichit, c’est Uber ".

Ce n'est pas tenable dans la durée

Christophe Charlot retrace son expérience dans le livre " UberizeMe ". Il a tenté de gagner 2.500 euros, sur un mois, en additionnant plusieurs petits boulots : chauffeur, cuisinier jardinier ou bricoleur. Il a loué son logement. il a gagné 2.124 euros. Mais en travaillant de manière précaire et dans des horaires en dents de scie. S’il fallait vivre de cette manière avec un statut d’indépendant serait difficile : " Ce n’est pas bien payé. Ce n’est pas tenable sur la durée. Et on ne peut pas prendre de vacances ou se casser la jambe ". Ce que Gérard Valenduc résume à sa manière : " ce sont des boulots précaires, instables, et qui peuvent être dangereux. Ils sont difficilement tenables au niveau de la santé physique et de la santé mentale ".

Mais cette nouvelle économie aussi des avantages, comme le souligne Christophe Charlot. " Le système permet d’être livré chez soi et il augmente l’activité des restaurants, par exemple. Il donne aussi du travail aux étudiants. Airbnb fait de la concurrence aux hôtels mais attire aussi une autre clientèle. Idem pour Uber et les taxis. Il y a une part de cannibalisation mais cela crée aussi de l’activité. Mais il faut réguler la chose au niveau social".

Et la régulation c’est bien le principal enjeu, pour Gérard Valenduc. " Or, les détenteurs de plateformes entrent systématiquement en conflit avec toute forme de régulation : le droit du travail, la réglementation fiscale, les règles de santé ou de sécurité ou la protection des données. Dans les pays où un statut intermédiaire existe, comme l’Italie, cela fonctionne mal. Le statut de salarié n’est pas adapté à la nouvelle économie, mais le statut d’indépendant non plus. On retrouve de plus en plus de freelance qui n’ont qu’un seul client, qui sont économiquement dépendants. Créer un troisième statut, c’est se voiler la face et refuser de remettre en question les deux statuts qui existent ".

Gérard Valenduc et Christophe Charlot étaient interrogés par Arnaud Ruyssen dans Soir Première