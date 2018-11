Delhaize veut doubler ses ventes en ligne d'ici 2021

Ahold Delhaize vise un chiffre d'affaires en ligne de 7 milliards d'euros en 2021, soit deux fois plus qu'actuellement, a fait savoir mardi le groupe en prévision de sa journée investisseurs à New York.

Le précédent objectif était de 5 milliards en 2020.

À New York, Ahold Delhaize dévoile mardi sa stratégie Leading Together, soit un plan de croissance et d'extension de ses parts de marché pour les trois prochaines années.

Le groupe table notamment, pour cette année, sur un bénéfice sous-jacent par action de 1,5 à 1,6 euro. Il compte également racheter pour un milliard d'euros d'actions propres en 2019.