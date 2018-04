Delhaize songe à introduire un label pour promouvoir une alimentation équilibrée

La chaîne de supermarchés Delhaize songe à instaurer un label qui permettrait aux clients, en un coup d'œil, de s'informer sur les qualités nutritionnelles d'un aliment, a-t-on appris à l'occasion d'une visite, mercredi, de l'enseigne par la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

Selon Delhaize, le consommateur éprouve toujours des difficultés à choisir un repas équilibré et est demandeur de conseils en la matière. L'enseigne au lion examine donc la possibilité de mettre au points des labels, qui pourraient reposer sur des codes de couleurs ou des lettres facilement lisibles pour le consommateur.

Dans un premier temps, Delhaize envisage d'appliquer ce label à ses propres produits. "Nous avons un contrôle total sur ces produits et les 7.000 produits de notre marque maison représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires, ce qui permettrait d'atteindre déjà une partie importante des clients", explique un porte-parole du groupe de distribution.

Delhaize n'est toutefois pas encore en mesure d'avancer un délai pour l'instauration de ce type de label.

Moins de sel et de sucre

L'enseigne a présenté mercredi une série d'initiatives autour de l'alimentation saine lors d'une visite de la ministre de la Santé publique. Les clients peuvent ainsi déjà bénéficier de conseils et informations sur un site internet spécial afin de manger de manière plus équilibrée. La chaîne a également diminué le niveau de sel et de sucre d'un nombre important de produits. Enfin, durant une semaine, les enfants se verront offrir gratuitement une pomme à la caisse des supermarchés. Une initiative qui devrait être renouvelée à l'avenir avec d'autres fruits.