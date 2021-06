Delhaize exploitera désormais les restaurants Foodmaker

Après une collaboration, via les salad bars notamment, longue de plus de 10 ans, Delhaize et Foodmaker passent à l'étape supérieure. L'enseigne de supermarchés sera désormais l'exploitant des restaurants, indiquent les deux entreprises mardi.

Dans une première phase, Delhaize prévoit d'ouvrir huit nouveaux restaurants dans les deux prochaines années. Les premières ouvertures auront lieu à Bruxelles-Nord dans le bâtiment Covent Garden loué par la Commission européenne et dans le parc d'affaires de Malines à l'automne 2021.

Delhaize et Foodmaker veulent aussi se frotter au marché de la livraison à domicile et au bureau à travers plusieurs projets utilisant leur réseau de magasins et de restaurants. Un test est pour l'instant en cours du côté du quartier de la Bascule à Uccle.

L'objectif des deux entreprises est de cibler les quartiers d'affaires pour répondre à la demande en repas sains des travailleurs, expliquent-elles.