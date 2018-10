Délestage: le risque de pénurie d'électricité inquiète ce producteur de lait

Le risque de délestage est encore incertain pour l'hiver prochain, mais dans le doute, les communes se préparent. C'est le cas à Walhain, dans le Brabant Wallon. Il s'agit du centre géographique de la Belgique, mais surtout de l'une des premières communes qui sera impactée si le plan de délestage s'applique. En effet, le gouvernement a divisé la Belgique en huit zones. Si le plan de délestage doit être activé, l'électricité est d'abord coupée dans la zone 8. Walhain en fait partie, et serait donc entièrement plongée dans le noir.

L'électricité: vitale dans l'agriculture

Les habitants peuvent préparer un kit d'urgences (avec éclairage, couvertures, nourriture froide...). Mais que peuvent faire les agriculteurs ? Thibaut Bourgaux est le seul producteur de lait de la commune. Tous les jours, à 7h et 19h, il doit traire ses soixante vaches. Impossible de le faire à la main. "Cela prendrait énormément de temps", explique-t-il. "Et puis c'est très physique, je ne pourrais pas traire autant de vaches, j'aurais des crampes aux mains !"

Grâce à ses machines, l'agriculteur peut traire rapidement et efficacement, à heure fixe. "Les vaches ont une horloge interne. C'est important de respecter cet horaire." Si le délestage a bien lieu, il n'y aura plus d’électricité et donc plus de machines à traire. "Je risque de me retrouver dans le noir avec mes bêtes qui vont stresser. Je ne sais pas quoi faire, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de délestage."

Les groupes électrogènes trop onéreux

La seule solution pour cet agriculteur serait d'investir dans un groupe électrogène. "Impossible", commente Thibaut Bourgaux. "C'est un énorme investissement. Il faut compter 10.000 euros pour un groupe électrogène qui puisse faire fonctionner mes machines. Je ne vais pas verser cette somme alors que je ne suis même pas sûr qu'il y aura un délestage." Il devra compter sur la solidarité. "Peut-être que quelqu'un pourra m'en prêter un, venir me donner un coup de main pour que je m'en sorte."

En 2014, le délestage était déjà une crainte à Walhain. Il n'a finalement pas eu lieu. Pour cet hiver, les habitants croisent à nouveau les doigts.