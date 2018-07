Dégressivité des allocations de chômage: une catastrophe sociale pour la CSC et la FGTB

Le projet de dégressivité accrue des allocations de chômage, étudié par le gouvernement fédéral, est "dogmatique", "irréfléchi", "socialement injuste" et "inefficace", réagit ce mercredi la FGTB. Le ministre de l'Emploi Kris Peeters s'en prend aux travailleurs sans emploi et souhaite "les précipiter dans la pauvreté", attaque le syndicat socialiste.

D'après plusieurs journaux, le ministre de l'Emploi a demandé à l'Office National de l'Emploi (ONEm) d'étudier le coût d'une proposition visant à accroître le montant des allocations de chômage après le licenciement d'un travailleur et ensuite accélérer leur dégressivité. Cette initiative entre dans le cadre du Deal pour l'emploi, qui doit remédier à la pénurie de main-d'oeuvre sur le marché du travail.

D'après la FGTB, il s'agit d'une fausse solution à un vrai problème car le niveau des allocations de chômage ne freine pas l'embauche dans les métiers en pénurie. Le problème s'explique surtout par la faible qualité des emplois proposés (en termes de rémunération et de condition d'emploi) et par l'inadéquation entre les demandes des entreprises et les formations des travailleurs sans emploi, ajoute le syndicat.

"S'en prendre aux plus faibles, plonger les gens dans la pauvreté, et se lancer dans une chasse aux chômeurs bis ne permettra en aucun cas de résoudre la problématique des métiers en pénurie", poursuit Robert Vertenueil, président de la FGTB. Le ministre de l'Emploi "bafoue la concertation sociale" alors que le Groupe des Dix est parvenu à un accord sur les métiers en pénurie, déplore-t-il.

La CSC craint une dégradation de la réinsertion

De son côté, la CSC se dit "stupéfaite" ce mercredi que le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters ait commandé une étude sur le renforcement de la dégressivité des allocations de chômage. Le gouvernement fédéral risque de faire "une fois de plus un mauvais choix social", déplore le syndicat chrétien.

La logique du ministre ne tient pas la route, insiste la CSC. Le principe selon lequel un chômeur bénéficiant de moins de ressources cherchera plus rapidement un emploi est "une idée fixe de la droite" et est contredite par des études internationales, ajoute le syndicat. "Un certain nombre d'études conduisent même à la conclusion inverse: plus la protection sociale est généreuse, plus vite les demandeurs d'emploi se réinsèrent sur le marché du travail."

La CSC considère que des allocations plus généreuses permettent aux chômeurs d'investir dans un moyen de transport, un abonnement internet, la garde des enfants, la formation continue et les contacts sociaux. Ils peuvent ainsi augmenter leurs chances de trouver un emploi, conclut-elle.