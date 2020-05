Déconfinement en Belgique : va-t-on sauver l'été ?

Ce mercredi 13 mai, le Conseil National de sécurité se réunit pour discuter des dernières mesures prises pour contenir l’épidémie de coronavirus dans le cadre du plan progressif de déconfinement dont la phase 1B, avec la réouverture des commerces, a commencé ce lundi 11 mai.

Pour rappel, les prochaines phases de déconfinement de la Belgique sont prévues le 18 mai (phase 2) avec un retour (très progressif) à l’école, la réouverture des musées et à la vie sociale et puis le 8 juin (phase 3) avec notamment une hypothétique relance progressive de l’horeca.

Et dans la mesure où les voyants semblent au vert, ce Conseil national de sécurité ne devrait pas apporter trop de surprises.

Toutefois, plusieurs secteurs vont regarder de près cette réunion et les mesures qui seront prises. C’est le cas notamment du secteur touristique.

Si les conditions de mise en application de la phase 2, qui débutera ce lundi 18 mai, seront au cœur des discussions, les prémices de la phase 3, qui devrait début le 8 juin, seront également abordés.

On peut espérer un début d’ouverture, notamment pour les parcs et les zoos, à partir de ce lundi 18 mai. Pour le reste, il faudra vraisemblablement attendre la mise en place de la phase 3, le 8 juin prochain.

Une question cruciale : le secteur touristique fait partie des secteurs les plus touchés par les mesures de confinement. Pour l’heure, les frontières dans l’espace Schengen sont en partie fermées et les avions cloués au sol. Et les conséquences économiques de ce cran d’arrêt se font déjà ressentir de plein fouet. Brussels Airlines a déjà annoncé la suppression de 1000 emplois. De son côté Tui pourrait licencier jusqu’à 8000 personnes.

Reprendre les activités touristiques ?

On le sait, pour le secteur touristique, la question de la reprise est fondamentale. Face aux manques de revenus, beaucoup se retrouvent au bord du gouffre. Entre autres, Pairi Daiza a annoncé il y a peu le licenciement de 23 collaborateurs. En attente des décisions de ce mercredi, le parc a d’ailleurs préféré ne pas répondre à nos questions pour le moment.

Toutefois la réouverture des parcs animaliers et des zoos pourrait déjà être possible dès ce lundi 18 mai, en phase 2.

Le parc prévoit un résultat annuel en perte de quelque 30 millions d’euros pour la saison 2020.

8 juin date fatidique

Le 8 juin devrait signer le début de la fin. Autrement dit, l’entrée dans la phase 3 du déconfinement. Avec l’éventuelle et hypothétique réouverture des bars, restaurants, cafés… Et peut-être la possibilité d’effectuer des excursions d’une journée à partir du 8 juin. Voire d’effectuer des vacances dans des résidences secondaires ou dans des gîtes en Belgique.

"La question de l’excursion d’une journée, les séjours dans les secondes résidences ou dans les gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 et non plus lors de la préparation de la phase 2", a précisé la Première ministre, lors du dernier conseil national de sécurité.

Et sur cette question, ce sont les experts scientifiques qui détermineront de la faisabilité ou non de ces mesures.

Sauver la saison estivale ?

La question des séjours dans les résidences secondaires et les gîtes sur le territoire belge, à partir du 8 juin, devrait également être abordée ce mercredi. Les Belges ont d’ores et déjà parié sur des vacances en Belgique, et de nombreuses réservations ont été faites pour cet été.

Concernant les vacances en Europe, le problème, c’est que tous les pays du continent n’en sont pas au même stade.