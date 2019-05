Déclaration d'impôts: qu'est-ce qui change cette année?

Comme chaque année, vient le temps de remplir sa déclaration d'impôts. Phobie pour les uns, passage obligé pour chaque citoyen, la déclaration fiscale 2019 nous réserve quelques nouveautés. Les voici.

25 nouveaux codes

Avec 25 nouveaux codes, cela fait à présent un total de 833 codes en Wallonie et 814 à Bruxelles que l'on peut mentionner dans sa déclaration. Source de complexité ? L'administrateur général de la fiscalité du service public fédéral (SPF) Finances, Philippe Jacquij préfère voir le verre à moitié plein : "Chaque code correspond à une réduction d'impôts pour le citoyen. Il faut aussi savoir que sur ces 800 codes, plus de 400 sont déjà pré-remplis lorsque vous vous connectez à Taxe-on-web."

Ainsi, plus de 3.200.000 déclarations pré-remplies seront envoyées par papier ou par voie électronique, soit 42% des contribuables.

Exonération sur les dividendes

Le contribuable peut demander l'imputation du précompte mobilier retenu sur les dividendes pour maximum 640 euros.

Modification concernant les pensions publiques

Les pensions publiques de décembre 2018, versées pour la première fois en décembre au lieu de janvier de l'année suivante, disposent de rubriques séparées car elles ne sont pas imposables globalement.

Les dates butoir

Les délais de rentrée de la déclaration restent similaires aux années précédentes.

- Par papier : le 28 juin 2019

- Via tax-on-web : le 11 juillet 2019

En cas de retard, vous risquez une amende administrative de 1250 euros.

Des séances pour vous aider à remplir votre déclaration

Tous les services en ligne sont dès à présent disponibles. Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances vous conseille de ne pas attendre la dernière minute : "Il peut y avoir des ralentissements de serveur si tout le monde le fait à la dernière minute. Et puis, c'est un stresse inutile !"

Mais si vous recherchez de l'aide pour remplir votre déclaration, les experts du SPF Finances peuvent le faire avec vous lors de séances de remplissage organisées dans tout le pays. Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site du SPF Finances. Pour éviter les files, il est conseillé de vous présenter le plus tôt possible en mai, et de privilégier l’après-midi.