Décès à 78 ans de Jan Zeeman, le fondateur de la chaîne aux 1300 magasins

Jan Zeeman, le fondateur de la chaîne textile Zeeman, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé un porte-parole de la famille. Il est décédé le 2 juin. La famille célébrera ses obsèques dans l'intimité. Jan Zeeman a ouvert son premier magasin à Alphen aan den Rijn en 1967. L'entreprise familiale est désormais implantée dans sept pays et compte près de 1300 magasins. La chaîne compte 270 succursales en Belgique.

Selon le magazine économique Quote, avec une fortune de 800 millions d'euros, Jan Zeeman était l'un des 25 Néerlandais les plus riches. En 1999, il avait fait ses adieux en tant que président du groupe Zeeman. Il était marié et avait trois fils.