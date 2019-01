Début de soldes satisfaisants pour les commerçants: les articles d'hiver prisés pour leurs belles réductions

La première journée des soldes d'hiver ce jeudi a eu de quoi satisfaire les commerçants, d'après la fédération du commerce et des services Comeos mais aussi le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI).

"Les clients se sont fait attendre ce matin, mais à partir de midi, les rues commerçantes et les centres commerciaux ont été envahis de consommateurs en quête de bonnes affaires", affirme Comeos. Des propos confirmés par le SNI qui, après avoir sondé près de 250 responsables de magasin de chaussures et vêtements, indique que le chiffre d'affaires de cette première journée est de 3% supérieur à celui du début des soldes d'hiver de l'an dernier.

Selon eux, ce sont les vêtements chauds qui ont eu le plus de succès, tout comme les chaussures, les manteaux, les fausses fourrures et les imprimés animaliers, estime Comeos. Cela paraît normal car la météo clémente de ces derniers mois a généré un grand nombre d'invendus parmi les articles hivernaux. Les commerçants avaient donc plus de stock que l’an passé. Les magasins ont débuté les soldes avec des démarques importantes : -30%, -50% et même -70%. Cela correspond aux "réductions colossales" annoncées par le Président de l'UCM, Pierre-Frédéric Nyst, à la veille des premières démarques.

Les commerçants misent sur les soldes

Les commerçants attendent beaucoup de cette période de soldes pour compenser la saison hivernale plus faible. Ils espèrent accueillir beaucoup de clients ce weekend. "Le moment des soldes demeure un moment important pour le commerce", précise Kathy Bergen, Sector Manager Fashion chez Comeos. " Les clients attendent cette période avec beaucoup d’impatience. "

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour profiter des réductions. Ce dimanche 6 janvier, la majorité des magasins dans les grandes villes seront ouverts. Vous bénéficierez des mêmes démarques en ligne que dans les magasins physiques.