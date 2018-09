De plus en plus de travail intérimaire subi et non choisi

Il n'y a jamais eu, en Belgique, autant de travailleurs intérimaires. Ils sont presque 700.000 chaque année si on inclut les jobistes étudiants. Ensemble ils prestent l'équivalent d'environ 100.000 temps plein.

Pour une bonne moitié, l’intérim c'est un choix. Il y a les étudiants qui se contentent de quelques jours de travail par mois ou par an, ils n'ont pas besoin ou pas le temps de faire plus en dehors des étude. Il y a les personnes pour qui c'est un revenu complémentaire à un autre travail. Il y a les travailleurs qui font le choix de plus de liberté, pour pouvoir s'arrêter à chaque congé scolaire par exemple, ce qui serait difficile en étant employé à temps plein. Ces personnes ne sont pas demandeuses d'un travail plus stable.

Même en bonne santé, certaines entreprises préfèrent engager des intermédiaires

Et puis il y a tous les autres, une petite moitié, qui font de l'interim faute de mieux et qui subissent cette situation souvent synonyme de précarité. Le problème, pour Arnaud Le Grelle, de Federgon, la Fédération des prestataires de services de ressource humaine (dont l'interim), c'est que cette catégorie est en augmentation: "Aujourd'hui, même en période de haute conjoncture, on voit qu'il y a beaucoup plus d'instabilité. Les entreprises, alors qu'elles sont sorties de la crise, continuent d'avoir recours à des intérimaires, des freelances, des indépendants, ils sont beaucoup, beaucoup, plus importants en nombre qu'avant la crise de 2008. Et cela, y compris dans les entreprises qui vont bien et à tous les niveaux de la hiérarchie".

Des entreprises qui font souvent ce choix pour être plus flexibles: "Elles savent qu'il y a une volatilité très importante. En Europe certainement et en Belgique en particulier, compte tenu de l'environnement instable et des menaces qui pèsent sur les entreprises, il y a une volonté de rester le plus agile possible et donc de préserver une marge de manœuvre importante dans sa main d’œuvre".

Beaucoup de jeunes

Plus de la moitié des intérimaires ont moins de 35 ans, il y a certes les étudiants pour qui c'est souvent un choix, mais il y a beaucoup de 25-35 ans aussi. Pour eux l’intérim est plus qu'une transition vers une situation professionnelle stable après les études.

Le problème pour Ludovic Voet des Jeunes CSC c'est quand une même entreprise emploie un jeune tous les jours, pendant des mois, parfois des années, sans lui proposer plus que des contrats d’intérim: "Ça veut dire qu'on a des jeunes qui travaillent, en qui on fait confiance au jour le jour, qu'on rappelle de semaine en semaine. C'est bien la preuve qu'il y a du travail pour eux, pourtant on ne leur propose pas de contrat stable. Donc, on a des jeunes travailleurs qui doivent reporter des projets parce qu'il n'ont pas le contrat ni le salaire qu'il faut pour quitter le domicile des parents, pour acheter une maison, pour se lancer dans la vie. C'est symptomatique d'une jeunesse qui travaille mais qui n'est pas reconnue dans ce qu'elle fait".