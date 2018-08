De plus en plus d'entreprises choisissent de quitter la Bourse

L'entreprise Tesla va-t-elle, oui ou non, quitter la Bourse ? La question est sur toutes les lèvres et assez symptomatique d’une tendance générale. De plus en plus d’entreprises se retirent des marchés. Aux États-Unis, il y a deux fois moins d’entreprises cotées qu’il y a 20 ans. En Europe également, le nombre diminue, même si c’est dans une moindre mesure.

Ce phénomène s'explique d'abord par le fait qu'être en Bourse a des avantages comme la visibilité et la crédibilité qui donnent une stature à l'entreprise. Cependant, il y a aussi beaucoup d’inconvénients.

Pour Michel Ernst, stratégiste actions pour la banque CBC, un patron d'entreprise doit constamment faire la balance entre avantages et inconvénients. Si le deuxième prend le dessus, alors il choisit fréquemment de redevenir une "société privée contrôlée par lui et ses autres actionnaires". C’est typiquement le cas de sociétés qui n’ont pas ou plus besoin, dans un horizon prévisible, de capitaux.

Parce que c'est précisément là que réside l'intérêt principal pour une entreprise d'entrer en bourse : se placer sur les marchés pour trouver des investisseurs et grandir. Ce fût notamment le cas en 2008 lors de la crise. Beaucoup d’entreprises ont eu besoin d’argent frais et donc rentrées en Bourse à ce moment-là. Aujourd’hui, elles en ont moins besoin ou en tout cas les inconvénients pour obtenir cet argent frais sont devenus trop importants, et donc elles se retirent.

Entre pression et coûts

Mais être côté a également des inconvénients comme des frais administratifs élevés et d'importantes obligations de transparence. Quand on est en Bourse, il faut publier ses résultats financiers tous les trois mois. Cela coûte cher parce que ça demande beaucoup de travail et de ressources en interne, mais surtout cela opère une grosse pression sur l’entreprise.

Michel Ernst qui suit les marchés de très près explique : "une société a généralement un plan de développement stratégique sur plusieurs années et en même temps, tous les trois mois, elle doit délivrer des résultats, et si possible des résultats en ligne, voire meilleurs qu’attendus". Ce qui peut rapidement devenir ingérable pour certaines entreprises qui doivent supporter la pression des marchés, des analyses et des actionnaires. Ce qui induit une sorte de court-termisme dans la gestion de leur entreprise.

Mais le prix à payer pour entrer en Bourse existe depuis longtemps. En plus de la crise, ces sorties de Bourse peuvent s'expliquer par le fait que les marchés sont particulièrement volatils, donc on peut vite gagner, mais on peut aussi vite perdre et de moins en moins d’entreprises sont manifestement prêtes à prendre ce risque. Il y a aussi pas mal de fusions-acquisitions, donc il y a moins d’entreprises, mais elles sont plus concentrées, elles sont plus conséquentes. Et puis, il faut aussi quand même préciser et rappeler que c’est une tendance occidentale, en Europe ou aux États-Unis. Dans les économies émergentes, c’est l’inverse, il y a de plus en plus de sociétés qui sont cotées. Il y a une sorte des vases communicants entre les Bourses du nord et du sud.