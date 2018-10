De nouvelles fermetures d'agences BNP Paribas Fortis en Belgique

Selon nos informations, un conseil d'entreprise ordinaire est en cours, en ce moment-même, chez BNP Paribas Fortis, au siège bruxellois de l'entreprise bancaire. Au menu, l'officialisation d'une information qui circule depuis début septembre : la banque franco-belge va supprimer une cinquantaine d'agences sur notre territoire, en 2019.

Ces suppressions s'ajoutent aux disparitions d'agences en 2015 (111) et en 2018 (27).

Selon nos informations, 7 agences vont fermer à Bruxelles et 5 à Charleroi. On en saura plus, tant sur l'ampleur, que sur les éventuelles pertes d'emplois en fin de matinée.