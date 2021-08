De nouvelles éoliennes offshore : une solution à long terme ?

Ce remplacement de la flotte industrielle se fait en parallèle de l’arrivée de ses éoliennes offshore nouvelle génération, plus grandes et plus productives. À terme, ces nouvelles éoliennes devraient couvrir plus de 90% des éoliennes offshore.

De nouvelles formes d’éoliennes arrivent constamment sur le marché et font l’objet d’une attention particulière dans l’industrie du offshore. Jan De Nul, société de dragage belge, s’est même séparée de son navire d’installation nommé "Taillevent" pour le remplacer par de nouveaux navires comme le "Voltaire", qui permettent de construire des éoliennes plus grandes.

Les éoliennes offshore sont tout simplement des éoliennes en mer, généralement installées auprès des côtes. Elles fonctionnent selon le même principe qu’une éolienne terrestre et sont souvent rassemblées dans des parcs éoliens. Ces dernières années, elles n’ont cessé de prendre de l’envergure et augmentent régulièrement de taille et donc de puissance.

L’intérêt d’une flotte d’éoliennes plus grandes et plus productives est triple selon le directeur de l’ASBL APERe (Association pour la promotion des Energies Renouvelables), Benjamin Wilkin : "premièrement l’éolienne produit plus grâce à sa taille. Les pales de l’éolienne qui alimentent le rotor sont plus grandes. De ce fait, elles balayent plus d’air et tournent plus souvent. Il suffit d’une légère brise pour que le rotor s’actionne. Cela permet de produire beaucoup plus sur l’année ce qui permet une plus grande stabilité de production."

Selon le directeur général de l’ASBL EDORA (Fédération des énergies renouvelables) Fawaz Al Bitar, "leur hauteur, qui dépasse majoritairement les 200 mètres, permet d’avoir beaucoup moins de turbulences quand les pales s’actionnent, en comparaison avec les éoliennes offshore ancienne génération."

Elles permettent par exemple d’installer 10 éoliennes à la place de 15, ce qui coûte moins cher pour la même production

Deuxièmement, il y a un bénéfice économique à ces nouvelles éoliennes. Selon Benjamin Wilkin, "elles permettent par exemple d’installer 10 éoliennes à la place de 15, ce qui coûte moins cher pour la même production, voire pour une production plus grande. Moins d’éoliennes signifie aussi un raccordement moindre."

Elles sont donc aussi plus durables sur le temps, d’après Fawaz Al Bitar. "Le LCOE, Levelized Cost of Energy (comprenez le coût actualisé de l’énergie) ou en d’autres termes le prix complet d’une énergie sur toute la durée de vie de l’éolienne, est beaucoup plus avantageux. Cela rend leur coût de production bien moindre et permet d’amortir plus vite les installations offshore".

Et, troisièmement selon Benjamin Wilkin, "c’est bon pour l’environnement, car la faune aviaire est moins dérangée par les éoliennes et cela sollicite aussi moins de matières premières, ce qui les rend plus efficace."