De nombreux magasins décident d'eux-mêmes de fermer leurs portes "pour réduire la propagation du virus"

Suite aux mesures prises et annoncées hier soir par le Centre national de sécurité pour contrer l'épidémie de coronavirus en Belgique, les magasins comme les supermarchés, les pharmacies ou les magasins d’alimentation seront ouverts la semaine et le week-end. Les autres magasins peuvent rester ouverts la semaine mais doivent être fermés le week-end.

Plusieurs commerces, des particuliers comme des chaînes, ont cependant décidé de prendre les devants, pour la sécurité de leur personnel, de leurs clients... ou simplement par civisme.

Ainsi, JBC a décidé de fermer tous ses magasins ce lundi, à partir de 13h, jusqu'au 3 avril en raison de l'épidémie de coronavirus, annonce la chaîne de vêtements belge sur sa page Facebook.

L'entreprise indique prendre cette décision dans l'intérêt de la santé de ses employés, de ses clients et de leurs familles. Les commandes des clients livrées en magasin seront envoyées gratuitement à leur domicile, ajoute JBC.

Le décathlon d'Alleur a pris la même décision, avant que l'on apprenne que l'ensemble des Décathlon belges a suivi la même voie.

Et sur la page Facebook du Kelly Shop, à Bruxelles, Clément De Clercq explique sa décision de fermer son commerce de vêtements de luxe "jusqu’à nouvel ordre: en effet, il m’importe de préserver la sécurité de mon équipe, la votre aussi et de façon plus générale celle de tous les citoyens. J’espère de cette façon contribuer à réduire la propagation du virus."

Contacté par la RTBF, il nous précise: "J'ai été à Milan pour les collections, j'ai vu ce qui se passait là-bas, et je suis surpris ici qu'on prenne encore ça à la légère. J'ai décidé à mon niveau de faire ma part du colibri pour protéger mon équipe, mes clients, mais en espérant aussi un effet papillon, que cette décision entraîne aussi une réaction parmi les autres commerces".