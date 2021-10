De 160 à 87 euros le mégawatt/heure en deux jours: peut-on se réjouir de la baisse du cours du gaz?

Les prix du gaz se calment un peu sur les marchés. Après avoir atteint des records en milieu de semaine dernière, le pic de cette flambée des prix de l'énergie est peut-être passé.

Le prix d'un megawatt/heure (pour le TTF-Future néerlandais, prix de référence pour le gaz naturel) avait ainsi grimpé jusqu'à 160 euros mercredi avant de baisser à 108 euros environ dans le courant de l'après-midi, et de redescendre à 87 euros vendredi. Ce qui reste 6 fois plus cher qu'au début de la crise en mars de l'année dernière, à un moment où les prix étaient au plus bas.

Deux explications sont avancées par les spécialistes pour expliquer cette accalmie:

une correction "naturelle" du marché : en raison des niveaux de prix élevés de ces derniers jours, il y aurait eu peu de demande fondamentale et soutenue en dehors des achats de panique, selon un trader. L'accalmie pourrait alors être de courte durée

les déclarations du président russe Vladimir Poutine: la Russie est le plus gros producteur de gaz au monde et le président a montré mercredi sa volonté d'augmenter les livraisons vers l'Europe pour l'hiver prochain. Et ce après avoir été accusée de ne pas ouvrir suffisamment afin de faire pression dans le dossier du controversé gazoduc Nord Stream 2.

Cela signifie-t-il que la facture va finalement rediminuer?

Non, hélas, ces prix, très volatiles, ne concernent que les marchés de gros. Les prix des fournisseurs eux, change tous les ans ou 2 ans en cas de contrats fixe, et tous les mois ou trimestre dans le cas de contrat variable. Mais cette facture n'est pas influencée aussi directement par ces fluctuations de prix, mais plutôt par une tendance générale. Et celle-ci reste à la hausse.