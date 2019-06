Davantage d'indépendants encore en 2018 mais un revenu professionnel net moyen en baisse

L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (Inasti) comptait en 2018 un total de 1.112.646 indépendants, parmi lesquels 6.283 étudiants. Le revenu professionnel net moyen est en revanche en baisse de 3,11% par rapport à 2017.

Les indépendants étaient donc 24.883 de plus l'an dernier (+2,29%). Composé de 723.206 hommes et 389.440 femmes au total, ils habitent en majorité en Flandre (environ 60%), un peu moins de 30% en Wallonie et 10% environ dans la Région de Bruxelles-Capitale.

De plus en plus d'étrangers

Le secteur indépendant compte également de plus en plus de membres (indépendants et aidants indépendants) de nationalité étrangère, au nombre de 134.289, soit une augmentation de 11,9%. Les nationalités roumaine, néerlandaise et française restent les plus représentées.

Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier d'un nouveau statut d'étudiant-indépendant. Au 31 décembre 2018, l'Inasti comptait ainsi 6.283 étudiants-indépendants (+25,46%).

Le nombre de starters est également à nouveau en hausse: 119.000, contre 114.601 en 2017.

Si tous les chiffres affichent une hausse continue, le revenu professionnel net moyen, qui sert de base au calcul des cotisations sociales, perd toutefois quelques plumes puisqu'il s'est élevé à 22.415,99 euros, contre 23.135,56 euros en 2017, soit une diminution de 3,11%.