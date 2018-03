Davantage d'espaces disponibles en Wallonie qu'en Flandre

Un petit domaine naturel baptisé le Groene delle, dans le Limbourg, fait actuellement parler de lui. Il se situe au croisement des communes de Lummen, Hasselt et Zolder. 100 hectares de bois, avec un bel étang, théâtre de baignades interdites lors des chaudes journées d'été... Bref, un petit coin de paradis.

Ce domaine est très bien situé, sur le plan économique entre autres, car le Groene Delle est bordé par le canal Albert et l'autoroute. Mais c'est ici que l'histoire du domaine naturel se corse. Le gouvernement flamand a en effet l'intention de changer l'affectation d'une partie du domaine. Il souhaiterait transformer un tiers de ce terrain stratégique en zoning industriel pour étendre un zoning voisin.

Levée de boucliers

Comme c'est souvent le cas dans ce genre de dossier, les riverains s'y opposent fermement. Lorsqu'une autorité veut changer l'affectation d'un terrain, elle s'expose assez logiquement à une opposition d'une partie de la population. Encore plus lorsqu'il s'agit de sacrifier un terrain de loisir ou un espace naturel au développement économique.

Même si cette levée de boucliers n'a rien d'étonnant, ce n'est pas le premier cas du genre en Flandre. La ministre flamande de l'environnement s'est déjà attiré les foudres des défenseurs de l'environnement dans un dossier similaire, pas très loin de là d'ailleurs, en 2016. Sans entrer dans les détails de l'affaire, il s'agissait dans ce cas d'une entreprise de logistique de Genk, l'entreprise Essers, qui souhaitait étendre son site en grignotant un bois. Mais un bois dont la particularité était d'être une zone Natura 2000 et donc a priori protégée.

Joke Schauvliege, ministre flamande de l'environnement, en charge du dossier, a accordé le permis, provoquant dès lors un bras de fer très médiatisé avec les riverains et les environnementalistes. Le permis a entre temps été annulé.

La Flandre manquerait-elle de place?

Ces deux dossiers, le Groene delle et Essers, illustrent une tension grandissante en Flandre entre protection de l'environnement et développement économique. Car en effet, les terrains stratégiques se font rares, ce qui incite les décideurs à anticiper la création de nouveaux zonings. C'est vrai pour l'industrie et pour les activités économiques, mais ça l'est également pour le logement...

La surface bâtie en Flandre est énorme: elle est l'une des plus importantes d'Europe. Ce qui a d'ailleurs incité la Flandre à décréter ce qu'on appelle le Betonstop : dès 2040, la Flandre interdira toute nouvelle construction sur un terrain libre aujourd'hui.

Un "stop au béton" dès 2050 en Wallonie

Un stop au béton auquel songe également la Wallonie car, là non plus, l'espace n'est pas infini et la population continue de croître. La dernière version du schéma de développement du territoire qui doit être adopté par le gouvernement wallon prévoit effectivement un stop au béton à partir de 2050.

Mais la situation wallonne est bien moins aigue que la situation flamande. Les réalités territoriales des deux régions sont très différentes. Il suffit de comparer les densités de population wallonnes et flamandes: 214 habitants au kilomètre carré en Wallonie, contre 481 en Flandre, soit plus du double.

Un éventail plus large en Wallonie qu'en Flandre

L'espace disponible en Wallonie est aujourd'hui l'un des atouts de la région, notamment pour les zonings industriels. Certaines zones précises peuvent manquer en Wallonie. Et il peut manquer certains types de terrains. Les très grands terrains bien situés sont des biens qui se raréfient. Cependant, il y a moins de situation de saturation en Wallonie qu'en Flandre.

Après ce n'est pas parce qu'il y a de l'espace que cet espace peut forcément accueillir des industries... Il faut aussi qu'ils aient la bonne affectation, les équiper, faire en sorte que ces espaces soient bien desservis en transports. C'est l'un des défis de la Wallonie. Mais on peut dire que l'éventail des possibilités est plus large en Wallonie qu'en Flandre. Les défenseurs des coins de nature menacés en Flandre en savent quelque chose.