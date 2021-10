Davantage d'espace pour les bagages, prises USB... les nouvelles rames Thalys officiellement lancées sur le rail

La compagnie ferroviaire Thalys a officiellement inauguré mardi, à la gare du Midi à Bruxelles, sa nouvelle rame de train grande vitesse dont la capacité a été augmentée de 28 places assises. Un quart de siècle après son lancement, l'entreprise a repensé ses célèbres trains rouges pour offrir encore plus de confort aux passagers tout en diminuant son impact écologique.

C'est sous un beau soleil que Bertrand Gosselin, CEO de Thalys, Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB et présidente du conseil d'administration de Thalys, et Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, ont coupé le ruban inaugural afin de propulser officiellement ce nouveau train sur les rails.

À l'extérieur, il n'y a pas de grands changements, la nouvelle rame ayant été conçue à partir des anciens trains. À l'intérieur par contre, le nouveau véhicule offre un environnement plus spacieux et confortable. Le train comprend notamment 15% d'espaces en plus pour les bagages, soit l'équivalent de 400 valises cabines et permet d'embarquer deux vélos non pliables.

La nouvelle rame innove également avec un éclairage modulable en fonction des heures de la journée, des écrans d'information, des prises USB, des porte-veste et un espace bar entièrement repensé, équipé de distributeurs de boissons et de snacks, a pu observer l'agence Belga lors de la cérémonie d'inauguration.

La rénovation des rames a été confiée au célèbre designer belge Axel Enthoven de l'agence Yellow Window, tandis que la designer française Matali Crasset a travaillé sur le choix de certains coloriels et éléments du siège.