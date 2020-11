Danone, qui emploie plus de 450 personnes en Belgique, va supprimer jusqu'à 2000 emplois dans le monde

Le géant agroalimentaire français Danone, dont les ventes sont malmenées par la pandémie de Covid-19, annonce lundi vouloir supprimer jusqu'à 2.000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger afin de "simplifier" son organisation et renouer avec la croissance.

"Sur la France, ce sera 400 à 500 personnes", "essentiellement des directeurs, des managers", qui seront concernées par ces suppressions de postes, a précisé le PDG de Danone Emmanuel Faber.

Aucun chiffre n'est pour le moment avancé concernant la Belgique. Pourtant, une entreprise Danone est implantée sur le site de Rotselaar, dans le Brabant flamand. Cette implantation est "un site international regroupant plus de 450 employés et la plus grande plate-forme de distribution en Europe".