Damien Gerard, nouvel auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence

Damien Gerard a été désigné nouvel auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC). Il entrera en fonction le 1er décembre 2021, a fait savoir l'ABC dans un communiqué lundi.

Damien Gerard succède à Véronique Thirion, en poste depuis 2013. Il est actuellement chef d'unité adjoint à la Direction Générale Concurrence de la Commission européenne et enseigne le droit de la concurrence à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) et au Collège d'Europe (Bruges).

L'Autorité belge de la Concurrence contribue à la définition et à la mise en œuvre d'une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l'ABC poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion.