D’Ieteren veut fermer le Center Mail à Ixelles et Wondercar à Drogenbos : 103 emplois menacés

D’Ieteren a annoncé, lundi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de fermer le D’Ieteren Center Mail à Ixelles et la carrosserie Wondercar située à Drogenbos. Cette intention pourrait impacter 103 emplois sur un effectif total de 386 dans l’ensemble des D’Ieteren Centers. La fermeture de ces sites est prévue pour le 31 décembre. La phase d’information et de consultation liée à la loi Renault et à législation en matière d’intention de fermeture de divisions d’entreprise a débuté.

Le 9 juin dernier, la direction avait entamé des négociations avec la délégation syndicale afin d’aligner partiellement les conditions d’emploi à celles du marché, pour amener l’activité des D’Ieteren Centers à la rentabilité et préserver au maximum l’emploi. Au terme de quatre mois de discussions et d’un référendum tenu le 22 septembre dernier rejetant la proposition de la direction, celle-ci doit envisager de fermer ses deux sites structurellement déficitaires", explique la direction. La direction du groupe précise aussi qu’elle avait "très clairement informé" le personnel que le rejet de l’alignement partiel des conditions d’emploi au marché pouvait mener à une intention de fermeture des deux sites structurellement déficitaires. "Le projet visant à mettre les D’Ieteren Centers sur le chemin de la rentabilité est vital pour poursuivre les investissements nécessaires face aux défis qui nous attendent du fait notamment de l’électrification des véhicules, la baisse des kilomètres parcourus ou encore les nombreuses restrictions à l’usage de la voiture imposées à Bruxelles", explique Didier Fenix, CEO D’Ieteren Centers. "Notre intention de fermeture des deux sites structurellement déficitaires découle de l’impossibilité de négocier avec la délégation syndicale."