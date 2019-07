D'Ieteren trouve en interne son nouveau CEO, il s'appelle Francis Deprez

Près de trois mois après le départ d'Axel Miller, D'Ieteren a trouvé en interne son nouveau CEO. Il s'agit de Francis Deprez, membre du comité exécutif depuis septembre 2016, a annoncé le groupe familial belge.

Le 8 avril, le conseil d'administration de D'Ieteren et Axel Miller avaient décidé de mettre fin à leur collaboration. L'ancien patron de Dexia avait intégré D'Ieteren en mai 2010, d'abord en qualité d'administrateur indépendant avant d'être nommé CEO et administrateur-délégué en mai 2013.

Depuis cette date, la maison-mère de Belron (Carglass), Moleskine et du distributeur automobile D'Ieteren Auto, était à la recherche d'un nouveau CEO. C'est donc Francis Deprez qui endosse ce rôle depuis ce lundi 1er juillet.

Âgé de 54 ans, le nouveau CEO est diplômé en sciences économiques appliquées de l'Université d'Anvers (UFSIA) et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School. Il a passé 15 ans chez McKinsey & Company, cinq chez Deutsche Telekom et cinq ans chez Detecon International en tant que CEO.

"Le conseil se réjouit d'avoir pu trouver au sein même du Groupe la personne à qui confier la fonction de CEO. Ceci démontre tout le talent des équipes dirigeantes en place. En tant que membre du comité exécutif depuis près de trois ans, Francis Deprez connaît bien notre groupe, ses ambitions, ses défis, son organisation, son actionnariat familial et ses valeurs", commente le président du groupe fondé en 1805, Nicolas D'Ieteren, cité dans un communiqué.

"En collaboration avec la famille D'Ieteren et le conseil d'administration, nous poursuivrons notre stratégie qui consiste à développer nos activités existantes sous le signe de l'excellence et du long terme, en nous appuyant sur nos équipes de direction chevronnées au sein de D'Ieteren Auto, Belron et Moleskine. Nous continuerons également à rechercher de nouvelles opportunités d'investissement créatrices de valeur afin de compléter notre famille d'entreprises", souligne pour sa part le nouveau CEO.

Depuis la vente d'une partie de sa participation dans Belron, on sait le groupe familial belge assis sur une montagne de cash de plus d'un milliard d'euros, qu'il devrait consacrer à un rachat d'envergure. Le groupe n'a toutefois pas encore concrétisé cet important dossier d'acquisition.