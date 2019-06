D'anciens travailleurs de Ryanair obtiennent gain de cause

Ce vendredi, la Cour du travail de Mons a rendu un arrêt qui risque de faire jurisprudence. Elle donne raison à d’anciens stewards et hôtesses de l’air de la société low-cost. Ils réclament des indemnités à Ryanair et une filière irlandaise, estimant que le droit belge doit s’appliquer. Même s’ils travaillaient à bord d’appareils immatriculés en Irlande.

Isabelle Mertens - © C Legrand

Qui est concerné ?

Le dossier concerne six anciens travailleurs de Ryanair et Crew Link, des sociétés de droit irlandais dont le siège social est situé en Irlande (Crew Link n’existe plus). Les employés sont de nationalité portugaise, espagnole et belge. En 2009 et 2010, ils travaillaient au départ de l’aéroport de Charleroi, désigné comme "base d’affectation" dans le contrat de travail. Reste que ces employés passaient la majeure partie de leur temps dans des avions, immatriculés en Irlande et appartenant à Ryanair.

Pourquoi aller en justice ?

En 2011, les travailleurs impliqués dans ce dossier démissionnent ou sont licenciés. Ils saisissent le tribunal du travail de Charleroi, estimant que le droit social belge (plus avantageux que le droit irlandais) doit s’appliquer. Echec. Fin 2013, le tribunal ne leur donne pas raison, et estime que les juridictions belges ne sont pas compétentes.

Ils vont en appel devant la Cour du travail de Mons, mais celle-ci hésite. Est-elle compétente pour trancher dans des dossiers de ce type ? Elle décide d’interroger la Cour de Justice européenne. C’est ce qu’on appelle poser une question préjudicielle.

La Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’il est impossible de déterminer sans ambiguïté le lieu de travail du personnel navigant, qu’il faut identifier le lieu à partir duquel le travailleur s’acquitte de sa tâche.